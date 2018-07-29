Mirror: полиция Британии ищет флакон с «Новичком» в Солсбери

Британская полиция проводит поиски емкости с нервно-паралитическим веществом, которым якобы были отравлены экс-полковник ГРУ Сегрей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, полиция считает, что флакон из под вещества может представлять смертельную угрозу для населения Солсбери.

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Как отмечается, следователи полагают, что в отравлении Скрипалей участвовали две группы человек «из России».

При этом первая группы якобы доставила отравляющее вещество в Великобританию, а вторая «использовала» его против Скрипалей.

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