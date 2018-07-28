В Омске при обрушении строительных лесов пострадали пять рабочих
В Омске при обрушении строительных лесов пострадали пятеро рабочих, сообщает официальный сайт управления Следственного комитета (СК) России по Омской области.
По имеющимся данным, в результате инцидента пять человек были госпитализированы. Состояние трех рабочих медики оценивают как тяжелое, двое других получили травмы средней степени тяжести.
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Как стало известно местному изданию «Омскрегион», пострадавшие упали с высоты 15 м.
В СК по Омской области рассказали, что в настоящее время проводится доследственная проверка обстоятельств происшествия. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что при обрушении строительных лесов возле станции метро «Улица 1905 года» в Москве пострадали десять человек.