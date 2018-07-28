В Японии количество отмененных из-за тайфуна рейсов превысило 300

В связи с приближением к Японии тайфуна «Джондари» было отменено свыше 300 внутренних авиарейсов. Об этом сообщает телеканал NHK.

Как отмечается, «Джондари» движется из Тихого океана на северо-запад и утром 28 июля приблизился к японскому побережью в районе префектуры Тиба. Как ожидается, тайфун изменит свое направление, что может произойти вечером или ночью, и ударит по региону Кансай, который пострадал в начале месяца от паводков и оползней, вызванных проливными дождями.

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Согласно имеющейся информации, жителям некоторых муниципалитетов власти сказали приготовиться к эвакуации.

Ранее сообщалось, что в стране из-за приближения тайфуна «Джондари» было отменено не менее 152 внутренних авиарейсов.