Источник: при нападении в Москве пострадал глава взвода полиции по охране посольств

В результате нападения неизвестного с ножом в центре Москвы пострадал командир взвода полиции по охране посольств и консульств, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, полицейский получил несколько ножевых ранений грудь, одно из них было проникающим.

Реклама

Нападение произошло рядом с домом №33 по Брестской улице. Неподалеку от него располагается посольство Словакии.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы неизвестный напал с «острым предметом» на сотрудника полиции. Следственный комитет возбудил по факту нападения уголовное дело, для поиска нападавшего был введен план «Сирена».