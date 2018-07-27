МЧС экстренно предупредило москвичей о жаре

Управление МЧС по столице опубликовало экстренное предупреждение из-за жары. Оно размещено на официальном сайте ведомства.

В МЧС призвали москвичей соблюдать меры предосторожности, а также употреблять больше воды и не оставаться долго на солнце.

«По информации синоптиков Росгидромет днем 27 июля в Москве ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха 30..31°С», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе в пятницу, 27 июля, ожидается до +29°С. По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +27 до +29°С. Днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/c. Давление 751 мм ртутного столба.