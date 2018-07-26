Сестра Юлии Скрипаль рассказала о ее звонке в Россию

Виктория Скрипаль, двоюродная сестра Юлии Скрипаль, которую вместе с отцом экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери, рассказала о разговоре с родственницей в эфире программы «Пусть говорят».



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Она заявила, что Юлия позвонила в Россию, чтобы поздравить бабушку с 90-летием. Перед тем, как ее поздравить, она попросила рассказать, что бабушка знает об инциденте в Солсбери. Виктория отметила, что у них прошел спокойны разговор.

Виктория добавила, что, по словам Юлии, ее отец не смог говорить по телефону, так как ему вставили трахеостому.

«Он очень хрипит, и так как она [бабушка] плохо слышит, она не поймет, кто звонит, потому что будут сплошные хрипы, и он очень тихо говорит», — рассказала Виктория.

Также Виктория заявила, что у Юлии появился доступ в интернет, и она смогла прочитать публикации СМИ об инциденте в Солсбери. По словам Виктории, в конце разговора Юлия перед ней извинилась.

Ранее сообщалось, что посольство России уличило Британию в нестыковках сообщений об отравлениях «Новичком».