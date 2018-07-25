Число погибших при теракте в Сирии превысило 200 человек

Число жертв атак и терактов боевиков ИГ в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии возросло до 215, передает РИА «Новости» заявление директора городской больницы Эс-Сувейда Фанди Джамуля.

«Окончательное количество жертв взрывов в городе Эс-Сувейда и атак, совершенных ИГ на северо-востоке провинции, составило 215 человек, 153 ранены», — сказал Джамуль.

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Он отметил, что число раненых больше названной цифры, однако граждане с легкими ранениями получили необходимую помощь и выписаны из больницы в связи с большой нагрузкой.

Ранее сообщалось, что террористическую атаку совершил смертник, взорвавший себя на городском рынке в Эс-Сувейде. При этом сирийской армии удалось предотвратить еще две атаки террористов-смертников, принадлежащих группировке «Исламское государство». Военные ликвидировали их до того, как они привели в действие взрывное устройство.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.