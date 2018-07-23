В полиции опровергли сообщения о захвате заложников в Москве

В полиции опровергли сообщения о захвате заложников в квартире на Симоновском валу в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

Ранее СМИ сообщили, что двое мужчин захватили в заложники детей в квартире в Москве. В полиции пояснили, что инцидент был бытовым конфликтом.

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«В квартиру, арендуемую тремя уроженками страны ближнего зарубежья, пришли двое мужчин с которыми были их два несовершеннолетних сына. Мужчины стали требовать у женщин деньги, которые им якобы был должен их знакомый, ранее проживавший в этой квартире. В ходе конфликта женщины выбежали из квартиры, а злоумышленники вместе с детьми заперлись внутри», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе мужчина захватил заложников в магазине.