В Подмосковье в жилом доме взорвался водонагреватель

В результате взрыва водонагревателя в жилом доме в подмосковном Талдоме пострадали несколько человек. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на управление МЧС по региону.

Отмечается, что взрыв водонагревателя произошел утром в воскресенье, 22 июля, в ванной комнате в квартире на первом этаже жилого дома.

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«В результате взрыва водонагревателя выбито пять окон, произошло разрушение двух межкомнатных перегородок и обрушение стены, выходящей в подъезд», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС добавили, что взрыв не повлек за собой возгорания. Также сообщается о нескольких пострадавших, их состояние не уточняется.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Москве взорвался газовый баллон.