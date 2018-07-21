В Благовещенске ввели режим ЧС

Власти города Благовещенска Амурской области ввели режим ЧС из-за ливней с грозами и шквалистого ветра. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

По данным пресс-службы, 21 и 22 июля в Благовещенске ожидаются очень сильные дожди, ливни с грозами, шквалистые порывы ветра до 19-24 м/сек. Также власти города не исключили обострения паводковой ситуации.

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«Сильные дожди, сильные ливни с грозами могут вызвать повышение уровней во всех реках», — говорится в сообщении пресс-службы.

По имеющейся информации, режим чрезвычайной ситуации действует с 12.00 21 июля. Жителей города предупредили о возможности аварий на объектах жизнеобеспечения населения, падения ветвей деревьев, рекламных щитов, повреждений кровли. Особое внимание к непогоде рекомендовали обратить автомобилистам.

Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей режим ЧС ввели в Волгограде.