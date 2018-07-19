В Британии опровергли информацию об опознанных отравителях Скрипалей
Замминистра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес заявил, что информация о том, что британская полиция установила подозреваемых в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери является спекуляцией. Об этом он написал в своем твиттере.
По его словам, данная информация является «малоосведомленной дикой спекуляцией».
Реклама
Ранее СМИ сообщили, что полиция Великобритании установила подозреваемых в деле об отравлении Скрипалей.
Как отмечалось, к покушению якобы причастны «несколько россиян» и следователи разыскивают более чем одного человека.