СК начал проверку после аварийной посадки самолета в Домодедово

Следственный комитет начал проверку после аварийной посадки самолета Як-42 в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

По данным следователей 18 июля при посадке в аэропорту самолета, выполнявшего рейс из Ижевска в Москву, разрушились два пневматика левой стойки шасси.

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«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявила Марковская.

На борту самолета находились 79 пассажиров и четыре члена экипажа, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что SSJ-100 совершил аварийную посадку в Раменском.