В Калифорнии медведь забрался в бассейн частного дома, спасаясь от жары

В Лос-Анджелесе медведь забрался в жилой дом и искупался в бассейне хозяев, спасаясь от жары, сообщает FoxNews.

Животное было замечено 17 июля в районе Гранада Хиллс. Отдыхающего у бассейна медведя поймали с поличным, сфотографировали и усыпили при помощи транквилизатора, после чего благополучно вернули в естественную среду обитания.

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«Мы не можем винить этого милого пушистика за желание понежиться у бассейна в такую жару. Тем не менее рады сообщить, что он не пострадал и был безопасно доставлен обратно домой», — сообщается в твитере на официальной странице полицейского департамента Лос-Анджелеса.

Ранее в тот же день после того, как зверь был впервые замечен в жилом районе, полиция предупредила жителей окрестностей об опасности и попросила их оставаться дома.

Ранее сообщалось, что в США сбежавший из зоопарка ягуар Валерио убил пять альпак, двух лис и эму.