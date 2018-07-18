Ватикан разрешил «невестам Христа» не хранить девственность

Американская ассоциация освященных дев «глубоко разочарована» новым указом Ватикана, согласно которому для того, чтобы присоединиться к этой группе, не обязательно сохранять фактическую невинность, сообщает The Telegraph.

«Вся церковная традиция придерживается четкой позиции: женщина должна обладать даром невинности – как фактической, так и формальной (невинности тела и души) – чтобы стать освященной девой», — говорится в заявлении ассоциации.

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Также члены ассоциации ссылаются на более ранний церковный документ в доказательство своей позиции.

Ранее в июле был опубликован новый указ Ватикана, в котором говорилось, что женщине не обязательно «сохранять свое тело в полной неприкосновенности» перед тем, как стать освященной девой.

Женщины, желающие присоединиться к ордену освященных дев (их также иногда называют «невестами Христа»), должны пройти специальный обряд, во время которого они «предают себя Христу». После чего буквально становятся невестами божьими: надевают обручальные кольца и больше не могут вступать в брак или отношения сексуального характера.

На данный момент почти 5000 женщин по всему миру дали такой обет. В отличие от монахинь у освященных дев нет специальной одежды, они могут вести мирскую жизнь и поддерживают друг друга.