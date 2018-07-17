Суд арестовал экс-главу ГСУ СК Москвы Дрыманова

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего главы ГСУ СК Москвы генерала Александра Дрыманова, подозреваемого в получении взяток, сообщает РИА «Новости»

Дрыманов перед заседанием заявил, что вину не признает и не собирается покидать территорию России.

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Суд удовлетворил ходатайство следствия о проведении в закрытом режиме заседания по избранию меры пресечения бывшему главе ГСУ СК Москвы

Ему меняются два эпизода взятки — в крупном и особо крупном размерах.

Генерала задержали вечером 16 июля, а утром 17 июля его посетил адвокат. Дрыманов был задержан в рамках расследования уголовного дела вора в законе Шакро Молодого. По нему уже осужден на 13 лет колонии строгого режима экс-глава управления собственной безопасности СК Михаила Максименко, ряд офицеров, в том числе бывший первый зам Дрыманова Денис Никандров, находятся под следствием.