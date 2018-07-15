Британский спасатель раскритиковал субмарину Маска

Британский спасатель Верн Ансворт заявил, что подводная лодка, предоставленная компанией Илона Маска, была абсолютна бесполезна во время спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде. Об этом сообщает CNN.

По его словам, у субмарины Маск не было шансов проникнуть в пещеру.

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Он также добавил, что данная подводная лодка является обычным пиар-ходом.

Ранее руководитель штаба операции по спасению детей из затопленной пещеры Тхам Луанг Наронгсак Осоттханакон заявил, что субмарина Маска не сможет принести практической пользы спасателям.

Как отмечалось, речь идет о мини-субмарине «Лесной Вепрь», названной в честь спортивной школы, в которой учатся дети, оказавшиеся в затопленной пещере.