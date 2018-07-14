Скотланд-Ярд назвал основную линию расследования отравления «Новичком», которые произошли в Солсбери и Эймсбери. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, использование отравляющего вещества из одной партии в Солсбери и Эймсбери остается основной линией расследования.

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«Продолжается работа по определению того, является ли вещество в Эймсбери из одной и той же самой партией, что и в нападении на Сергея и Юлию Скрипаль в марте. Это остается основной линией расследования для следственной группы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на месте отравления граждан Британии веществом «Новичок» в Эймсбери были найдены более 400 вещественных доказательств, в связи с чем расследование по данному делу займет очень много времени..