Число стобалльных результатов на ЕГЭ резко выросло за четыре года

Количество стобалльных результатов на ЕГЭ в 2018 году на 65% выше, чем четырьмя годами ранее. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Рособрнадзора.

Так, в этом году зафиксировали 6136 стобалльных результата на едином экзамене, тогда как в 2014 году — 3703. При этом отмечается, что общее число сдающих примерно совпадает: 670 тыс. человек в 2018 году против 685 тыс. в 2014 году.

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Первое место по количеству стобалльных результатов среди писавших экзамен занял русский язык — 3722 в этом году. Следом идет химия (634 человек справились с экзаменом на 100 баллов), литература (599 человек).

Ранее в Рособрнадзоре отреагировали на данные об ухудшении знаний школьников после введения ЕГЭ.