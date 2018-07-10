Экс-главу минздрава Дагестана заподозрили в создании ОПГ

Бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов, его экс-заместитель и ряд сотрудников министерства подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере и создании ОПГ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по республике.

По данным полиции, ОПГ занималась хищением средств федерального и республиканского бюджетов.

Реклама

«Фигуранты уголовного дела подозреваются в хищении 44 млн руб. путем завышения стоимости медицинского оборудования, а также хищении 71 млн при исполнении обязательств по поставке медикаментов для нужд медицинских учреждений республики Дагестан», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Дагестане 200 человек привлекли к ответственности из-за коррупции.