Ученые объяснили, почему «Новичок» не представляет серьезную угрозу для общественности

Нервно-паралитическое вещество «Новичок» не представляет серьезную угрозу для здоровья общественности, пишет Wired.

Нервно-паралитические средства класса «Новичок» были разработаны как часть целого ряда ядов, пишет Wired. Такие вещества нарушают нервные сигналы в мышцах, могут вызывать затруднение дыхания, однако точное соединение яда неизвестно.

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Как рассказала химик из Лондонского университетского колледжа Андреа Селла, на данный момент неизвестно, какой именно из ядов использовался.

Селла рассказывает, что, скорее всего, вещества класса «Новичок» более устойчивы и менее чувствительны к влаге, чем другие химические соединения. Этому также способствуют и условия хранения яда, например, когда они находятся в защитном контейнере.

Эксперт также отметила, что при комнатной температуре его консистенция обычно остается в виде жидкости. Вещество «Новичок» также не испаряется, поскольку это не летучее вещество, и в основном распространяется через прикосновение.

Помимо этого, если жители Солсбери или живущие рядом будут проходить мимо предполагаемого нервно-паралитического вещества «Новичок» и не будут вдыхать его или прикасаться, то для широкой публики это не проблема, говорит эксперт.

В настоящее время полиция перекрыла в Эймсбери улицы, которые прилегают к месту проживания умершей от «Новичка» матери троих детей Дон Стерджесс. Ее знакомый Чарли Роули, который также подвергся отравлению ядом, по-прежнему находится в критическом состоянии. Британцы Дон Стерджесс и Чарли Роули были найдены 30 июня в Эймсбери с высокими концентрациями яда на руках, что указывает на то, что это был основной источник контакта с веществом.

Полиция в Эймсбери продолжает вести расследование и просматривать 1,3 тыс. часов записей камер видеонаблюдения, чтобы найти, где именно пара могла вступить в контакт с ядом.

Ранее главврач Британии призвала не трогать посторонние предметы в Солсбери и Эймсбери.