Глава Минздрава рассказала о потенциале человека прожить до 120 лет

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что потенциал жизни человека «по самым скромным оценкам» составляет 120 лет, передает РИА «Новости».

«Жизнь, как биологическое явление очень напоминает синусоиду. Есть период детства, потом активная зрелость, биологическое старение. Как правило, за исключением редких случаев, есть определенные закономерности. Это действительно приближается к синусоиде. Для того, чтобы увеличить продолжительность жизни, нельзя искусственно увеличивать один из периодов жизненных. Увеличение продолжительности жизни не удлинение процесса старения, а в биологическом понимании — это расширение всей синусоиды и в этом случае все периоды жизни они равномерно удлиняются», — сказала Скворцова

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Она также отметила, что в ХХ веке ярко заметна тенденция по удлинению взрослого активного периода.

«Это общая закономерность, она присуща всему живому, всему человечеству Потому что потенциал вообще жизни человека он достаточно велик, по самым скромным оценкам не менее 120 лет», — сказала Скворцова.

По ее словам, такая возможность есть, если сам человек или обстоятельства не укорачивают его жизнь.

Ранее в Минздраве заявили, что к 2030 году средняя продолжительность жизни россиян увеличится более чем на 80 лет.