Летевшего в Екатеринбург пассажира привлекли к ответственности за нецензурную брань

Пассажира, летевшего рейсом Москва — Екатеринбург, привлекли к административной ответственности за нецензурную брань и вызывающее поведение, передает агентство «Москва» информацию управления МВД России.

«В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) от сотрудников одной из авиакомпаний поступило сообщение, что к борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва (Домодедово), требуется наряд полиции... Сотрудники транспортной полиции доставили в дежурную часть одного из пассажиров эконом-класса, который во время перелета вел себя вызывающе и выражался нецензурной бранью», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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Отмечается, что правонарушителя привлекли к ответственности по статье «Мелкое хулиганство». Также следственное управление на транспорте Следственного комитета России по Уралу начало доследственную проверку. В данный момент следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Впоследствии будет принято процессуальное решение.

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