Экс-премьера Пакистана приговорили к десяти годам тюрьмы

В Пакистане экс-премьера Наваза Шарифа приговорили к 10 годам тюремного заключения. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

Как отмечается, кроме тюремного срока, Шариф должен будет заплатить штраф в размере примерно 668,8 млн руб. В деле также фигурируют зять политика и дочь. Его зятя приговорили к году тюремного заключения, а дочь Марьям заплатит около 172 млн. руб.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Армении взяли подписку о невыезде с племянника, племянницы и брата экс-президента страны Сержа Саргсяна из-за того, что их подозревают в незаконном обогащении.