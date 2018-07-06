Умер кардинал, объявивший об избрании папы Франциска

В США на 76 году жизни скончался председатель папского совета по межрелигиозному диалогу, французский кардинал Жан-Луи Торан. Об этом сообщает Il Messaggero.

Как отмечается, в 2013 году Торано с центральной лоджии Ватиканской базилики сообщил об избрании Франциска папой Римским.

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По имеющимся данным, в США кардинал лечился от болезни Паркинсона. Он умер в американском городе Хартфорд.

Ранее сообщалось, что папа Римский Франциск заявил о намерении возвести в сан кардиналов 14 иерархов Римско-католической церкви.