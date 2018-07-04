В полиции рассказали о пострадавших при отравлении возле Солсбери

Заместитель главы полиции графства Уилтшир Пол Миллз заявил, что в городе Эймсбери в районе Солсбери при отравлении неизвестным веществом пострадали два местных жителя, которые являются гражданами Великобритании. Об этом сообщает Sky News.

По данным полиции, в настоящее время оба пострадавших проходят лечение после воздействия неизвестного вещества.

Реклама

Как отмечается, их текущее состояние оценивается как критическое.

По словам Миллза, в данный момент эксперты проводят дополнительные исследования и выясняют причины отравления.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй регулярно получает новую информацию об отравлении двух человек неизвестным веществом в городе Эймсбери в районе Солсбери.