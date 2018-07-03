Набравший 400 баллов на ЕГЭ школьник рассказал о подготовке и целях

Набравший 400 баллов по предметам Единого государственного экзамена выпускник московской школы №179 Руслан Салимгареев рассказал, куда собирается поступать и как добился своего высокого результата, передает РИА «Новости».

«К ЕГЭ нас хорошо готовили в школе, и после успехов на олимпиадах мне было легче на экзаменах по математике, русскому языку и химии, а по биологии я был не так уверен в себе и поэтому последний месяц ходил к репетитору — возможно, это было скорее для самоуспокоения, но помогло же», — сказал Салимгареев.

Реклама

По словам выпускника, ему было важно хорошо сдать экзамены, так как он хочет поступить на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ. Он также рассказал, что сначала не поверил в результат, который увидел и подумал, «что портал госуслуг сломался и несколько раз подряд присылал мне сотки».

Ранее сообщалось, что школьник впервые набрал 400 баллов на ЕГЭ.