Пожарные ликвидировали возгорание в гостинице в Анапе

Пожар в четырехэтажном гостевом доме в Анапе ликвидирован, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Краснодарскому краю.

Отмечается, что горела кровля здания. Площадь пожара составляла около 250 квадратных метров.

«К 10.15 мск пожар ликвидирован. На месте работает оперативная группа анапского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении МЧС.

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В тушении были задействованы шесть единиц техники и 24 человека.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в гостинице в Анапе эвакуировали 100 человек. Также ранее стало известно, что в Анапском лесничестве Краснодарского края произошел крупный пожар.