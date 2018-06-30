Стало известно число пострадавших в ЧП с теплоходом в Якутии

В результате посадки на мель теплохода «Ракета-269», следовавшего по реке Лене по маршруту Сангар — Якутск, были госпитализированы шесть человек, включая трехлетнего ребенка, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

«Министерство здравоохранения РС(Я) сообщает о состоянии пострадавших 30 июня в результате чрезвычайного происшествия на реке Лена: госпитализированы 6 пострадавших, в том числе ребенок трех лет», — говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается, что трое из них были госпитализированы в местную больницу, после осмотра врачами один из пострадавших был перенаправлен в Центр экстренной медицинской помощи, двое других были оставлены под наблюдением враче. По самостоятельному обращению в больницу были доставлены три человека, двое из которых впоследствии отказались от предоставления медицинской помощи. Пациентов в тяжелом состоянии нет.