Жителей Подмосковья предупредили об опасности пожаров

Представители управления МЧС по Московской области предупредили местных жителей о высоком уровне опасности, передает агентство городских новостей «Москва».

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 июня местами в Московской области сохранится высокая пожароопасность IV класса», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Жителям Подмосковья рекомендовали проявлять максимальную осторожность с огнем, не разводить костры в лесу, на участках поврежденного леса, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.

Ранее сообщалось, что москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности из-за грозы.