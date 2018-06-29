CNN: стрелок в Аннаполисе целенаправленно напал на редакцию газеты

Мужчина, который открыл стрельбу в здании редакции Capital Gazette в городе Аннаполис, преднамеренно целил в сотрудников издания. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.

По данным полиции, целью злоумышленника была именно Capital Gazette.

Как отмечается, по мнению правоохранительных органов, стрелок объявил «что-то вроде вендетты» журналистам издания.

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала стрельбу в здании редакции Capital Gazette в городе Аннаполис.

По ее словам, Белый дом осуждает этот «чудовищный акт бессмысленного насилия».