Главу Росгвардии по Владимирской области задержали за взяточничество
Глава управления Росгвардии по Владимирской области полковник полиции Алфия Мокшина задержана по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.
Следствие полагает, что Мокшина требовала с подчиненных взятки, чтобы те не привлекались к дисциплинарной ответственности. Как отмечается, в мае этого года подозреваемая получила от ряда руководителей территориальных подразделений Росгвардии региона запрошенные денежные средства.
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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК России (получение взятки). Алфия Мокшина задержана, решается вопрос о мере пресечения.
Отмечается, что дело возбуждено при участии отдела собственной безопасности Центрального округа войск Росгвардии.