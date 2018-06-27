Главу Росгвардии по Владимирской области задержали за взяточничество

Глава управления Росгвардии по Владимирской области полковник полиции Алфия Мокшина задержана по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

Следствие полагает, что Мокшина требовала с подчиненных взятки, чтобы те не привлекались к дисциплинарной ответственности. Как отмечается, в мае этого года подозреваемая получила от ряда руководителей территориальных подразделений Росгвардии региона запрошенные денежные средства.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК России (получение взятки). Алфия Мокшина задержана, решается вопрос о мере пресечения.

Отмечается, что дело возбуждено при участии отдела собственной безопасности Центрального округа войск Росгвардии.