Московское метро изменит график работы в ночь на 28 июня
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что московский метрополитен и МЦК в ночь на 28 июня будут работать до 3 утра. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
По словам Ликсутова, график работы метрополитена и МЦК будет изменен для того, чтобы москвичи и гости столицы могли без затруднений добраться домой после окончания вечерних матчей.
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Уточняется, что вечерние матчи начнутся в 21.00.
Ранее Ликсутов заявил, что более 14 млн человек посмотрели трансляции матчей чемпионата мира 2018 года в поездах московского метро.