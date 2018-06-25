Путин предоставил гражданство потерявшей ногу в Сирии украинке

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Российский президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства украинке Ирине Баракат, которая обратилась к главе государства во время «прямой линии». Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

По имеющимся данным, Баракат является пациенткой военной медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге и пострадала от авиаударов в Сирии. Ирина работала переводчиком, участвовала в переговорах с представителем оппозиции. При этом российского гражданства у нее нет, Ирина является уроженкой Одессы. Из-за обстрела женщина лишилась ноги. По ее словам,она мечтает снова нормально ходить, однако для этого ей необходимы протезы, для получения которых нужно российское гражданство.

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Отмечается, что решение было принято в соответствии с пунктом «а» статьи 89 российской Конституции.

«…принять в гражданство Российской Федерации Баракат Ирину Арнольдовну, родившуюся 29 сентября 1980 года на Украине», — говорится в тексте документа.

Ранее женщина попросила Владимира Путина о помощи в получении гражданства для себя, чтобы иметь право на получение необходимой ей медицинской помощи, а также рассказала, что ее муж и дети находятся в Сирии и не могут приехать в Россию.