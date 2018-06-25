В Москве в понедельник ожидается до +25°С

В Москве в понедельник, 25 июня, ожидается до +25°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее сообщалось, что МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 25 июня.

Как отмечалось, ветер с порывами до 10 м/с ожидается днем 25 июня.

В ведомстве также добавили, что опасных метеорологических явлений и неблагоприятных природных явлений в столице 25 июня не прогнозируется.