«Сигнал рынку»: в Госдуме предсказали снижение ключевой ставки до 10%

Депутат Аксаков: к концу года ЦБ снизит ключевую ставку до 10%

На предстоящем завтра заседании Центробанк, вероятнее всего, снизит ключевую ставку до 15,5 %. Эта тенденция сохранится в ближайшее время, поэтому к концу года не исключено падение ставки до 10 % — такой прогноз в беседе с Думой ТВ озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«У Центрального банка есть все возможности, чтобы дать хороший сигнал рынку и снизить ключевую ставку на полпроцента», — считает депутат.

По его мнению, в целом ситуация с инфляцией сейчас входит в нормальное русло, на фоне чего ЦБ будет может позволить себе такие шаги. При этом достаточно жесткая денежно-кредитная политика, на которой акцентирует регулятор, позволила сформировать сбалансированный бюджет и начать уверенно идти по пути снижения ставки, объяснил парламентарий.

«Допускаю, что к концу года она опустится до 10 %», — заключил Аксаков.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что суммарно за два ближайших заседания ЦБ может снизить ключевую ставку на 1–2 процентных пункта, до 15–14 % годовых. Наиболее вероятным сценарием эксперт называет снижение на 1,5 п.п., до 14,5 %.

По его оценке, на февральском заседании ЦБ будет рассматривать варианты снижения ключевой ставки от 0,5 до 1,5 п.п., а также сценарий сохранения ставки на текущем уровне в 16 %.

