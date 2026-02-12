В Москве задержали топ-менеджеров транспортной группы Fesco

ТАСС: двух топ-менеджеров Fesco задержали по делу о растрате

Правоохранители задержали в Москве бывшего председателя совета директоров транспортно-логистической компании Fesco Андрея Северилова и вице-президента Бориса Иванова по подозрению в растрате. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Иванов и Северилов подозреваются в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Они задержаны, с ними проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства.

Ходатайство следствия об аресте топ-менеджеров Fesco поступило в Мещанский суд Москвы. Там сообщили, что заседания по вопросу избрания подозреваемым меры пресечения состоятся 12 февраля.

Fesco — одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Компания является ведущим оператором контейнерных перевозок через Дальний Восток. Fesco владеет собственным флотом и «Владивостокским морским торговым портом».

В октябре 2025 года суд в Москве арестовал на 29 суток бывшего главу Fesco Александрса Исуринса по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Исуринсу предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее двух экс-руководителей МЧС арестовали по делам о взятках и мошенничестве.