Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве задержали топ-менеджеров транспортной группы Fesco

ТАСС: двух топ-менеджеров Fesco задержали по делу о растрате
Павел Бедняков/РИА Новости

Правоохранители задержали в Москве бывшего председателя совета директоров транспортно-логистической компании Fesco Андрея Северилова и вице-президента Бориса Иванова по подозрению в растрате. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Иванов и Северилов подозреваются в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Они задержаны, с ними проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства.

Ходатайство следствия об аресте топ-менеджеров Fesco поступило в Мещанский суд Москвы. Там сообщили, что заседания по вопросу избрания подозреваемым меры пресечения состоятся 12 февраля.

Fesco — одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Компания является ведущим оператором контейнерных перевозок через Дальний Восток. Fesco владеет собственным флотом и «Владивостокским морским торговым портом».

В октябре 2025 года суд в Москве арестовал на 29 суток бывшего главу Fesco Александрса Исуринса по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Исуринсу предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее двух экс-руководителей МЧС арестовали по делам о взятках и мошенничестве.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!