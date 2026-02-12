США отменили «нефтяной карантин» для Венесуэлы

Нефтяная блокада Венесуэлы подошла к концу после покупки Китаем у США венесуэльской нефти. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, передает Bloomberg.

Он также предположил возможность участия китайских компаний в нефтяной сфере Венесуэлы с учетом «честного бизнеса с Китаем на законных основаниях».

23 декабря президент США Дональд Трамп заявил о намерении конфисковать как нефть, находящуюся на борту венесуэльских танкеров, перехваченных в международных водах, так и сами суда.

17 декабря Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми». Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что страна «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

