Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В России с 1 марта изменят правила бронирования гостиниц

Отели в РФ обяжут возвращать предоплату при отмене бронирования до дня заезда
Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

В правилах бронирования гостиниц с 1 марта произойдут изменения — отели будут обязаны возвращать полную предоплату при отмене брони до дня заезда. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

«Значительно усиливается защита клиента при отмене бронирования: при отказе от брони до дня заезда — полный возврат предоплаты», — сказал депутат.

Он добавил, что «при неявке или отмене в день заезда отель может удержать не более стоимости одних суток, а гарантированная бронь сохраняется не менее 24 часов».

По словам Кривоносова, в договоре бронирования теперь будет указываться площадь номера, условия отмены, а также полный перечень услуг и их стоимость. Такие изменения должны существенно снизить риск скрытых платежей, пояснил Кривоносов. Они коснутся всех классифицированных объектов размещения — гостиниц, кемпингов и баз отдыха.

До этого в Госдуме предложили ввести стандарты для семейных номеров в отелях. Для средств размещения предполагается установить обязательные нормы — от наличия семейных номеров до оборудования детских площадок и организации анимационных программ. В частности, туристические объекты должны будут предусматривать номера для размещения семей с детьми.

Ранее планировалось ввести возможность заезда в отели по водительским правам с 2026 года.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!