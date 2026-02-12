В России с 1 марта изменят правила бронирования гостиниц

Отели в РФ обяжут возвращать предоплату при отмене бронирования до дня заезда

В правилах бронирования гостиниц с 1 марта произойдут изменения — отели будут обязаны возвращать полную предоплату при отмене брони до дня заезда. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

«Значительно усиливается защита клиента при отмене бронирования: при отказе от брони до дня заезда — полный возврат предоплаты», — сказал депутат.

Он добавил, что «при неявке или отмене в день заезда отель может удержать не более стоимости одних суток, а гарантированная бронь сохраняется не менее 24 часов».

По словам Кривоносова, в договоре бронирования теперь будет указываться площадь номера, условия отмены, а также полный перечень услуг и их стоимость. Такие изменения должны существенно снизить риск скрытых платежей, пояснил Кривоносов. Они коснутся всех классифицированных объектов размещения — гостиниц, кемпингов и баз отдыха.

До этого в Госдуме предложили ввести стандарты для семейных номеров в отелях. Для средств размещения предполагается установить обязательные нормы — от наличия семейных номеров до оборудования детских площадок и организации анимационных программ. В частности, туристические объекты должны будут предусматривать номера для размещения семей с детьми.

Ранее планировалось ввести возможность заезда в отели по водительским правам с 2026 года.