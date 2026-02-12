Размер шрифта
В Турции предупредили «Зенит» о возможных проблемах с экс-игроком «Аль-Насра»

В Турции предостерегли «Зенит» из-за возможных проблем с Дураном
Турецкий журналист издания beIN SPORTS Ахмет Полат предупредил фанатов петербургского «Зенита» о возможных проблемах, связанных с недавно подписанным легионером Джоном Дураном. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Изначально Дуран произвел сильное впечатление как игрок. Он забил победный гол за «Фенербахче» в дерби против «Бешикташа» и быстро стал любимцем болельщиков. Но позже выяснилось, что у Дурана серьезные проблемы с дисциплиной. Несмотря на то, что президент неоднократно с ним разговаривал, он не смог исправиться. Трудно предсказать, как развернется новый путь», — рассказал Полат.

Футболист выступал в Турции, а год назад перешел из английской «Астон Виллы» в саудовский «Аль-Наср» за сумму в 77 миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний форвард провел в аренде за «Фенербахче», где выступает на правах аренды, 20 матчей во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 32 миллиона евро.

Ранее «Зенит» официально объявил о подписании игрока «Аль-Насра».
 
