Юношу похитили и накачали наркотиками, чтобы заставить жениться

Молодого человека из Индии взяли в заложники, накачали наркотиками и заставили жениться. Об этом пишет Times of India.

В индийском округе Самастипур 22-летний студент Нитиш Кумар стал жертвой похищения и принудительного брака. 7 февраля он встретил на улице знакомых, и те продолжили ему прохладительный напиток, в который было добавлено снотворное.

Очнулся он уже в плену. Там его продержали два дня, накачивая успокоительным, а затем заставили жениться на Лакшми Кумари, девушке из соседней деревни. На самой церемонии юноша выглядел дезориентированным, помощь ему оказали посторонние.

Будучи в плену, Нитищ записал обращение с мольбой о помощи, его посмотрели родные и сообщили в полицию. Во вторник, 10 февраля, стражи порядка провели рейд, освободили пострадавшего и вернули семье.

Семья невесты настаивает, что брак был по договоренности, пока полиция Шахпур-Патори допрашивает жертву и обещает разобраться в этом деле.

Ранее в Азербайджане 32-летний стоматолог обручился с 13-летней пациенткой.