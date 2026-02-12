400 млн за квартиру, Maybach за 35 млн и участок у Волги: чем владеет Григорий Лепс

Певец Григорий Лепс владеет внушительным имуществом в России, однако ряд бизнес-проектов артиста переживает трудности. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В собственности Лепса три квартиры в Москве — одна из них расположена на Саввинской набережной, из ее окон открывается вид на Москва-реку. Площадь жилья составляет почти 295,7 кв. м, а стоимость может достигать 400 млн рублей. Еще одна квартира, поменьше, площадью 52,4 кв. м, расположена у съезда с Новоарбатского моста и стоит около 40 млн рублей. Кроме того, у певца есть недвижимость в Басманном районе стоимостью 60 млн рублей и площадью 123 кв. м.

Еще певец владеет загородным комплексом на Новорижском шоссе. На участке в 20 соток стоят два дома — 1885 и 2756 кв. м. В первом доме есть спа-зона, бассейн, зимний сад и библиотека. Во втором — музыкальные студии, спортзал и четыре спальни. Весь комплекс оценивается в 550 млн рублей и сейчас продается.

В 2024 году Лепс рассказывал в интервью, что ему подарили участок в 4,2 га в Тверской области у Волги и Старицкого монастыря. Там он планирует провести пенсию — «уйти в тишину».

Что касается автопарка, то здесь, как утверждает «Звездач», Лепс «счастливый как никто». У него есть: Range Rover; Mercedes Viano; Lexus LX570 и LX470; Maybach S 500 и двухцветный Mercedes-Maybach GLS 600.

Кроме того, с 2012 года певцу принадлежит 90% акций «Лепс-оптика», которая сейчас переживает трудности — чистые активы сократились с двух млн до 240 тыс. рублей, сертификаты не продлеваются, а офлайн-магазин закрыт. В то же время более успешны продюсерский центр артиста (164 млн рублей выручки в 2024 году) и ресторанная компания «Пить» (почти 50 млн рублей).

