У секса выявили новую неожиданную пользу для организма

Physiology & Behavior: секс может улучшать результаты тренировок
Сексуальная активность за полчаса до интенсивной тренировки не ухудшает спортивные показатели, а может даже немного их улучшить. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Работа опубликована в журнале Physiology & Behavior.

В спортивной среде давно существует убеждение, что секс «отнимает силы» и снижает агрессивность перед соревнованиями. Поэтому атлетам нередко рекомендуют воздерживаться в дни, предшествующие важным стартам. Команда под руководством Диего Фернандеса-Ласаро из Университета Вальядолида решила проверить, есть ли под этими рекомендациями научные основания.

В исследовании приняли участие 21 здоровый тренированный мужчина в среднем 22 лет — баскетболисты, бегуны на длинные дистанции и боксеры. Использовался перекрестный дизайн: каждый участник проходил тесты дважды — после недели воздержания и после мастурбации с оргазмом за 30 минут до нагрузки.

В контрольный день добровольцы воздерживались от сексуальной активности минимум семь дней. В экспериментальный — мастурбировали в приватной обстановке, затем отдыхали и проходили те же тесты. Ученые оценивали силу хвата кисти с помощью динамометра и выносливость на велоэргометре с постепенным увеличением нагрузки до полного истощения.

Результаты показали, что сексуальная активность не ухудшала показатели. Более того, время до отказа на велоэргометре увеличилось в среднем на 3,2% по сравнению с периодом воздержания. Сила хвата также была немного выше после сексуальной активности.

Анализ крови показал повышение уровня тестостерона и кортизола. Тестостерон связан с силой и агрессивностью, а кортизол помогает мобилизовать энергетические ресурсы. Одновременно фиксировалось учащение сердечного ритма во время нагрузки. По мнению авторов, это отражает активацию симпатической нервной системы — механизма «бей или беги», который подготавливает организм к физическому усилию.

При этом маркеры мышечного повреждения — креатинкиназа и миоглобин — не отличались между условиями, а уровень лактатдегидрогеназы даже был ниже после сексуальной активности. Воспалительные показатели также оставались стабильными.

«Полученные данные не подтверждают распространенный миф о том, что сексуальная активность перед соревнованиями снижает физическую готовность», — отметили авторы. По их мнению, возбуждение может действовать как своеобразная «разминка», повышая уровень физиологической активации.

Ранее были названы неочевидные проявления оргазма у женщин.
 
