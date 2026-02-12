В Росавиации допустили корректировки расписания в московских аэропортах из-за снегопада

Минтранс России, Росавиация и аэропорты московского авиаузла — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — усилили взаимодействие на фоне снегопада и неблагоприятного прогноза погоды на ближайшие дни. Об этом сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта.

По данным на 15:00 мск, все воздушные гавани работают в штатном режиме. Отмен рейсов из-за непогоды не зафиксировано. Отмечается, что пять рейсов задержаны более чем на два часа. Уходов самолетов на запасные аэродромы не было. Выдача багажа осуществляется без сбоев, обстановка в терминалах спокойная.

«Ухудшение погоды может отразиться на работе авиатранспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов», — указано в сообщении.

В случае ухудшения погодных условий потребуется расчистка взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перронов, а также обработка воздушных судов противообледенительными жидкостями. В Росавиации подчеркнули, что безопасность полетов остается безусловным приоритетом.

До этого синоптик Позднякова прогнозировала сильный снегопад в Москве в пятницу, 12 февраля, после которого в город придет оттепель. По ее словам, интенсивность снегопада будет схожа с январскими осадками. Отмечалось, что к концу дня в Москве и Московской области может выпасть до 10-15 мм осадков, что составит примерно треть от месячной нормы.

Ранее из-за сильного снегопада в московских аэропортах были задержаны около 50 рейсов.