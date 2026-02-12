Размер шрифта
В Москве мигрант пробрался к девушке в комнату общежития и пытался изнасиловать

В Москве иностранца будут судить за попытку изнасиловать девушку в общежитии
Иностранца будут судить за попытку изнасиловать девушку. Об этом сообщает управление СК РФ по столице.

Инцидент произошел в общежитии на Севастопольском проспекте. По версии следствия, мигрант зашел в комнату девушки без разрешения и попытался изнасиловать ее.
Девушка сопротивлялась и позвала на помощь, поэтому довести свой умысел до конца он не смог.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности жилья и покушении на изнасилование.

«Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Следователи собрали все необходимые доказательства. Все материалы передали в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Кемеровской области под суд пошел мигрант, которого обвиняют в участии в групповом изнасиловании. Как полагают следователи, вместе со знакомыми он похитил женщину и надругался.

Ранее директор школы несколько раз изнасиловал ученицу.
 
