В партии Зеленского отравились десятки депутатов

В партии «Слуга народа» у десятков ее членов появилась диарея с температурой

В правящей на Украине партии «Слуга народа» отравились «десятки» ее депутатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на парламентария из партии.

По его словам, у этих представителей «Слуги народа» наблюдается «температура под 40». У некоторых из них появились диарея и рвота.

Также парламентарий заявил, что он не знает, как обстоит ситуация в других партиях.

12 февраля украинские СМИ сообщили о том, что Верховная рада разошлась до 24 февраля, так и не сумев проголосовать за повестку дня из-за нехватки голосов. При этом, по данным украинского депутата Ярослава Железняка, парламентарии массово отравились в столовой парламента.

Как заявил член Совета по национальным отношениям при Президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько, депутатов Рады могли преднамеренно отравить в столовой, однако эта ситуация больше похожа на целенаправленный саботаж политического процесса со стороны самих парламентариев.

Ранее депутаты Рады устроили драку в начале заседания парламента.