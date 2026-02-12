Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В партии Зеленского отравились десятки депутатов

В партии «Слуга народа» у десятков ее членов появилась диарея с температурой
РИА Новости

В правящей на Украине партии «Слуга народа» отравились «десятки» ее депутатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на парламентария из партии.

По его словам, у этих представителей «Слуги народа» наблюдается «температура под 40». У некоторых из них появились диарея и рвота.

Также парламентарий заявил, что он не знает, как обстоит ситуация в других партиях.

12 февраля украинские СМИ сообщили о том, что Верховная рада разошлась до 24 февраля, так и не сумев проголосовать за повестку дня из-за нехватки голосов. При этом, по данным украинского депутата Ярослава Железняка, парламентарии массово отравились в столовой парламента.

Как заявил член Совета по национальным отношениям при Президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько, депутатов Рады могли преднамеренно отравить в столовой, однако эта ситуация больше похожа на целенаправленный саботаж политического процесса со стороны самих парламентариев.

Ранее депутаты Рады устроили драку в начале заседания парламента.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!