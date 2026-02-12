Размер шрифта
В Самарской области загорелся склад пластика

МЧС Самары: в селе Алексеевка загорелся склад пластика на площади в 2 тыс. кв.м
Павел Лисицын/РИА Новости

В селе Алексеевка Самарской области загорелся склад пластика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«Площадь пожара в Самарской области увеличилась до 2 тыс. кв. м. Работы по ликвидации продолжаются. Для проведения разведки с воздуха на месте пожара задействована беспилотная авиационная система», — сказали в ведомстве.

Ранее там сообщили, что огонь охватил площадь в 1,5 тыс. «квадратов», частично обрушилась кровля.

Позже в ведомстве сообщили о локализации возгорания. Площадь обрушения, как уточнили в МЧС, составила около тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

28 января этого года в Одинцово Московской области загорелся склад с текстилем. Сообщалось, что площадь возгорания составляет 1800 квадратных метров. Густой черный дым и зарево от пожара видно издалека. Главное управление МЧС по Московской области тогда сообщило, что к тушению пожара привлечены 49 человек и 18 единиц техники.

Ранее в Подмосковье произошел крупный пожар в конюшне.
 
