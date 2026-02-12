Размер шрифта
Общество

Восьмилетняя девочка каталась на тюбинге на берегу Оби и ушла под лед

В Новосибирске девочка пропала после катания на ватрушке на берегу Оби
Telegram-канал «СПАСАТЕЛИ МАСС»

В Новосибирске восьмилетняя девочка, катавшаяся на ватрушке, ушла под лед реки Обь. Такая информация появилась в Telegram-канале спасатели МАСС. В настоящее время они ведут водолазные работы.

Сегодня днем местные обнаружили тюбинг на льду около ЖК «Венеция-2» в Ленинском районе и вызвали спасателей. По словам очевидцев, что на нем катался ребенок, который затем ушел под воду.

По неподтвержденным данным Mash Siberia, девочка приехала в Новосибирск в гости с родителями, а после того, как взрослые выпили, ушла гулять в одиночестве.

«Мама сейчас находится на месте», — сообщила местная жительница.

СУ СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ. По одной из версий, девочка могла утонуть.

В начале февраля в Брянске нашли тело первого школьника, утонувшего после катания на ватрушке. Это произошло спустя почти три недели после трагедии на реке Десне. Поиски второго ребенка продолжаются.

Ранее в Астраханской области подросток проломил голову, катаясь на тюбинге.
 
