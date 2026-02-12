Размер шрифта
Два корабля ВМС США столкнулись у берегов Южной Америки

WSJ: у Южной Америки столкнулись два корабля ВМС США
US Navy

Два корабля Военно-морских сил (ВМС) США столкнулись в Карибском море у побережья Южной Америки. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя ведомства.

В результате столкновения пострадали два человека.

«Два человека сообщили о легких травмах в среду, когда американский военный корабль и военно-морское судно снабжения, назначенное для наращивания военных сил в Карибском море, столкнулись во время дозаправки», — говорится в материале.

По информации издания, инцидент произошел с эсминцем USS Truxtun и судном снабжения USNS Supply во время дозаправки в море. После ЧП оба судна остались на плаву.

Отмечается, что они задействованы в инициированном Вашингтоном наращивании военной мощи в Карибском бассейне, которая наблюдается со стороны США последние месяцы. Журналисты CNN обратили внимание, что Вашингтон отправил в регион тысячи военнослужащих и десятки боевых кораблей.

Ранее США захватили седьмой танкер с венесуэльской нефтью в Карибском море.
 
