Общество

Сестры, пропавшие в Петербурге, сами вышли на связь и рассказали о местонахождении

78.ru: пропавшие в Петербурге сестры нашлись в квартире с матерью
ЛизаАлерт

Пропавшие в Петербурге сестры вышли на связь и сами рассказали, где находятся. Их видео публикует 78.ru.

На данный момент, по словам одной из девушек, Марины, они находятся с матерью в квартире, адрес которой неизвестен. На кадрах заметно, что все трое одеты в длинные юбки и платки.

По словам Марины, отец жестоко с ними обращался. Несовершеннолетние по религиозным убеждениям отказывались пользоваться проездными и электронными пропусками для школы. За это отец якобы ругал их и угрожал.

Сестры в возрасте 11 и 18 лет пропали 9 февраля. Известно, что они жили в одном из районов Петербурга вместе с отцом и еще двумя братьями, мать ушла в секту «Царская империя».

Предполагалось, что девушки отправились к родительнице и на момент начала поисков уже покинули Петербург и Ленобласть.

Адепты секты как правило проживают в заброшенных деревнях и верят в апокалипсис. Последователи отказываются от официальных документов и хотят создать свое государство.

Ранее похищенная из Чечни девочка спустя более 20 лет нашлась в США.
 
