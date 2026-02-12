Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Малайзии открыли «дом престарелых» для выгоревшей молодежи

Daily Mail: дом престарелых для выгоревшей молодежи появился в Малайзии
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Малайзии открыли «дом престарелых» для выгоревшей молодежи, пишет Daily Mail.

Комплекс расположен в городе Гопенг, примерно в 180 километрах от Куала-Лумпура, и занимает территорию около восьми акров, окруженную природой. За $500 гости могут провести там четыре недели, проживая в спокойной обстановке без привычного графика работы.

Постояльцам также предоставляют жилье и трехразовое питание. Однако ключевая идея проекта — «ничего не делать». Гостям предлагают спать столько, сколько нужно, гулять на природе, заниматься садоводством, кормить рыбу, сажать овощи, есть домашнюю еду или просто отдыхать.

По словам 26-летнего основателя проекта, чья семья управляет обычным домом престарелых, идея возникла на фоне роста числа молодых людей, сталкивающихся с эмоциональным выгоранием. Он отметил, что стремился создать пространство, где можно «восстановить энергию и переосмыслить жизненные цели».

С момента запуска проекта количество заявок значительно превысило ожидания. Первый месяц работы был полностью забронирован, а в настоящее время ретрит временно закрыт для публики из-за высокого спроса.

Организаторы подчеркивают, что проект задуман как своего рода социальный эксперимент. Формального возрастного ограничения нет — принять участие могут и те, кто считает себя «молодым душой».

Ранее в США была «задержана» коза за попытку проникнуть в дом престарелых.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!