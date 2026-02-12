В Малайзии открыли «дом престарелых» для выгоревшей молодежи, пишет Daily Mail.

Комплекс расположен в городе Гопенг, примерно в 180 километрах от Куала-Лумпура, и занимает территорию около восьми акров, окруженную природой. За $500 гости могут провести там четыре недели, проживая в спокойной обстановке без привычного графика работы.

Постояльцам также предоставляют жилье и трехразовое питание. Однако ключевая идея проекта — «ничего не делать». Гостям предлагают спать столько, сколько нужно, гулять на природе, заниматься садоводством, кормить рыбу, сажать овощи, есть домашнюю еду или просто отдыхать.

По словам 26-летнего основателя проекта, чья семья управляет обычным домом престарелых, идея возникла на фоне роста числа молодых людей, сталкивающихся с эмоциональным выгоранием. Он отметил, что стремился создать пространство, где можно «восстановить энергию и переосмыслить жизненные цели».

С момента запуска проекта количество заявок значительно превысило ожидания. Первый месяц работы был полностью забронирован, а в настоящее время ретрит временно закрыт для публики из-за высокого спроса.

Организаторы подчеркивают, что проект задуман как своего рода социальный эксперимент. Формального возрастного ограничения нет — принять участие могут и те, кто считает себя «молодым душой».

